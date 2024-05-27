Москва, 27 мая, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Благодаря цифровизации у московских библиотек появился ряд новых возможностей. Об этом с своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Алексей Майшев

«За последние 5 лет была проделана огромная работа по созданию и развитию автоматизированной библиотечной информационной системы. В частности: создали электронный каталог книг, внедрили систему с микрочипами для приёма и выдачи литературы, запустили онлайн-бронирование книг и станции самообслуживания», — заявил Собянин.

Новые технологии позволили сотрудникам легко контролировать любое передвижение книг и сократить время на их выдачу и оформление возврата. Для читателей стал доступен единый читательский билет. Его можно использовать во всех библиотечных фондах региона, которые участвуют в программе. А оформить электронную или пластиковую версию поможет портал mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения. По его словам, в Московской цифровой библиотеке стали доступны массивы данных о лучевой диагностике, которые помогают в оценке и тестировании работы нейросетей. Новые наборы данных специалисты используют для обучения искусственного интеллекта поиску различных патологий. Всего создано 68 открытых наборов данных.

Мэр напомнил, что цифровизацией институтов, в том числе здравоохранения, в Москве занимаются уже более десяти лет. Умные технологии применяют ежедневно, они помогают облегчить жизнь как врачам, так и пациентам.