Путин и Мирзиёев посетили музей Славы и мемориал «Ода стойкости» в Ташкенте
Ташкент, 27 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили музей Славы и возложили цветы к мемориалу «Ода стойкости» в Ташкенте.
Главы государств осмотрели экспозицию, посвящённую участию Узбекистана в Великой Отечественной войне.
Путин и Мирзиёев побывали на территории мемориального комплекса «Парк Победы». На его территории возвели курган, где разместили музей Славы. В центре кургана находится монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и всем участвовавшим в войне воинам-узбекистанцам. Там же установлена плита с именами 301 жителя Узбекистана, удостоенного звания Героя Советского Союза.
Мемориал «Ода стойкости» установили в открытом 9 мая 2020 года в Ташкенте комплексе «Парк Победы». Мемориал олицетворяет всех женщин, которых война лишила детей, мужей и близких.
Путин 26 мая прибыл в Ташкент с государственным визитом. Российский лидер возложил венок к Монументу независимости в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте. Лидеры осмотрели барельеф об истории Узбекистана и информационные стенды об осуществляемых в республике проектах: подготовке к Азиатским играм и строительстве «Нового Ташкента». Парк «Новый Узбекистан» площадью 104 гектара возвели по инициативе Шавката Мирзиёева и торжественно открыли 31 августа 2021 по случаю празднования 30-летия независимости республики.
На переговорах 27 мая лидеры двух стран, в частности, договорились продолжать работать по миграционному досье, а также отметили важность перехода в расчётах на национальные валюты.