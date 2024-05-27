ЛНР, 27 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жительницу города Ровеньки в ЛНР, гражданку Украины, по подозрению в шпионаже в пользу киевского режима, сообщили 27 мая в пресс-службе регионального управления ведомства.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы Ровеньки, действовавшей в интересах иностранного государства», — сообщили в ведомстве.

Против задержанной силовики возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В ФСБ отметили, что гражданка Украины собирала информацию о местах расположения в ЛНР российских военных — участников СВО. Собранные данные она передавала в Киев, чтобы помочь ВСУ.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале мая ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины, которая, проживая в республике, отправляла на Украину сведения о местах расположения российских военных и техники. Против неё возбудили уголовное дело о шпионаже.

Женщина передала Киеву координаты для нанесения удара по городу Антрациту, где находится много жилых домов, детских и спортивных учреждений. На допросе она сообщила, что, если бы ВСУ нанесли удары, используя переданные ею координаты, пострадало бы очень много мирных жителей.

Прокуратура ДНР 27 мая сообщила, что направила в суд республики возбуждённое против гражданки Украины дело о шпионаже. Молодая женщина в 2023 году, проживая в Мариуполе, передавала киевскому режиму данные о расположении российских военных. Сотрудники ФСБ задержали её и возбудили уголовное дело.