Екатеринбург, 27 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Владелец сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко призвал жителей Екатеринбурга не облизывать куриные яйца ради того, чтобы получить миллион рублей в качестве компенсации, о которой объявила компания.

Jakub Kapusnak

К неожиданным последствиям привело заявление пресс-службы сети магазинов, сделанное из-за проверки Роспотребнадзора. Ранее региональное управление сообщило, что с 16 мая в ведомство поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией жителей Екатеринбурга. По информации ведомства, пострадавшие употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». Возбудителями являлись сальмонелла, ротавирус и норовирус.

В пресс-службе сети магазинов заявляли, что, если вина поставщика компании в массовых отравлениях подтвердится, то каждому пострадавшему положена компенсация в 1 миллион рублей. После этого люди стали массово пытаться найти те самые «заразные» продукты и попасть в число пострадавших.

«Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы <…> Я приношу свои извинения перед всеми, кого это затронуло, мне очень жаль, что так вышло», ― написал Зайченко.

В Telegram-канале он уточнил, что на эту сумму могут рассчитывать только те 18 отравившихся, на кого ссылался Роспотребнадзор в начале проверки.

«Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», ― призвал Зайченко.

На сегодня магазин проводит внутреннюю проверку по данному факту. Отгрузку продукции от производителей, попавших под сомнение, остановили, продукты питания, которые ели покупатели, сняли с продаж. При этом пока не доказано, что екатеринбуржцы массово отравились блюдами из магазинов этой сети. Роспотребнадзор продолжает эпидрасследование.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге после посещения Арт-кафе FEST 12 порядка 200 человек заразились норовирусом. В заведении ученики хореографического ансамбля «Клевер» 24 декабря отмечали Новый год. После праздника практически все заболели, причём большинство с высокой температурой и рвотой. Работу кафе приостановили на 45 суток по решению Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

В апреле Роскачество исследовало шаурму 29 торговых марок, произведённую в Москве и Петербурге, лишь одна из них оказалась безопасной для здоровья. В 27 случаях было выявлено повышенное содержание КМАФАнМ (обсеменение продукта микробами), также в некоторых из закупленных для проверки продуктов выявили повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки, колиформных бактерий, золотистого стафилококка и листерий.