Москва, 27 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по эшелонам с техникой и боеприпасами ВСУ в районе Снигирёвки во временно подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом 27 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«Снигирёвка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигирёвку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — привела его слова «Газета.Ru».

Отмечается, что после первоначальных взрывов в течение продолжительного времени была слышна вторичная детонация.

По информации подполья, под удар попала группа охотников на БПЛА вместе со спецоборудованием. К месту удара направили автомобили скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Удары наносились в сторону военной части 3024 Нацгвардии Украины. Туда были направлены машины скорой помощи, а кого-то эвакуировали на вертолётах.

23 мая Лебедев проинформировал, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на херсонском направлении. По его словам, противник хотел высадиться на острова у Антоновского моста.