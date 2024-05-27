Северо-Курильск, Сахалинская область, 27 мая, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Решение проблемы дефицита кадров — одна из важнейших задач Дальневосточного федерального округа. Обеспечить бесперебойную работу экономики региона можно только с привлечением дополнительного притока людей из других регионов страны. В свою очередь Курильские острова становятся точкой притяжения для квалифицированных кадров. Этому способствуют соответствующие меры государственной поддержки.

Иван Шилов, ИА REGNUM Курильские острова

Как следует из данных Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), кадровая потребность ДФО составляет 80 тысяч человек до 2027 года. Самый большой дефицит кадров зафиксирован в сферах строительства, транспорта, логистики, сельского хозяйства, социальной сферы.

На Курильских островах действуют два преференциальных режима. ТОР «Курилы» создан по инициативе правительства РФ в 2017 году. С тех пор на островах появились компании-резиденты, общий объем их инвестиций превысил 6 млрд рублей, появились и новые рабочие места.

Результаты государственного стимулирования притока кадров ощущает на себе и город Северо-Курильск. Регион с каждым годом становится все притягательнее для туристов, а сама сфера становится интересной и с точки зрения работы в ней. Кроме того, в 2025 году в городе начнет работать новый отель «Эбеко», который сможет принимать до 20 тысяч туристов в год.

Как рассказал ИА Регнум мэр Северо-Курильска Александр Овсянников, город активно работает над решением вопроса кадрового голода: «Проблема с кадрами характерна для всех малых населенных пунктов». Наиболее сильно ощущается нехватка узких специалистов, например, для работы местной больницы, дома культуры, уточняет вице-мэр Северо-Курильска Ольга Мокрушина.

Благодаря притоку соискателей с материка в Северо-Курильске уже укомплектованы детский сад, школа и спортивный комплекс. Сотрудники из других городов работают и на местном рыбоперерабатывающем заводе и в социальной сфере.

Также в Северо-Курильске строят новую школу, больницу и новое жилья взамен старого. На сегодняшний день для прибывающих на остров специалистов доступна компенсация за аренду жилья.