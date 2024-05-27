Херсон, 27 мая, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Украинские военные второй раз за день нанесли удар по территории посёлка Нижние Серогозы в Херсонской области. Снаряд вновь попал по зданию, в котором находится отделение Пенсионного фонда России. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«Следуя своей тактике повторных обстрелов, украинские террористы снова нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах», ― написал в Telegram-канале Сальдо.

Он уточнил, что пострадавших и погибших в результате нового обстрела нет. Однако одной женщине, которая находилась рядом с местом прилёта, стало плохо.

«По словам врачей, у нее произошёл сердечный приступ. К сожалению, она умерла», ― добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, посёлок Нижние Серогозы в Херсонской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли утром 27 мая. Как уточнил Сальдо, прилёт по Социальному фонду пришёлся на 9:13 (совпадает с мск). По предварительным данным, украинские военные выпустили по зданию ракету HIMARS.

Ранения получили пять человек. Их госпитализировали.

Сальдо также добавил, что прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Школьников из учебного учреждения эвакуировали, никто не пострадал. Место прилёта оцепили.

ВСУ 19 мая направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими лицами, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате пострадали 16 человек. Как уточнил Сальдо, медики диагностировали у них контузии и лёгкие ранения.

Всего в микроавтобусе находились 17 человек, один из них погиб. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.