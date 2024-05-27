Донецк, 27 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики уголовное дело о шпионаже, возбуждённое против гражданки Украины Анны Каплан, сообщили 27 мая в надзорном ведомстве.

Николай Тришин/ТАСС

По версии следствия, в марте прошлого года 21-летняя украинка, живя в городе Мариуполе, передавала в СБУ данные о расположении российских войск. Сообщая данные о расположении российских военных, она использовала мессенджеры.

Гражданку Украины задержали сотрудники управления ФСБ по ДНР. Каплан обвинили в шпионаже в пользу Украины (статья 276 УК РФ). Сегодня прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая ФСБ проинформировала о задержании в ДНР двух подозреваемых в шпионаже в пользу Киева жителей Мариуполя. По версии следствия, они собирали и передавали в СБУ данные о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе.

ФСБ 22 мая сообщила о приговоре, вынесенном Забайкальским краевым судом женщине по обвинению в шпионаже в пользу Киева. Её признали виновной в государственной измене (ст. 275 УК России) и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сотрудничая с СБУ, она передавала в Киев данные о передвижении по Забайкальскому краю готовящихся к отправке в зону СВО воинских частей.