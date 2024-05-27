Санкт-Петербург, 27 мая, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует повторно баллотироваться на этот пост, выдвинувшись от «Единой России» на предстоящих выборах в сентябре. Об этом он сообщил 27 мая на встрече с жителями города, которую провёл приехавший в город заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который также является председателем ЕР.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

«Я с большой гордостью принимаю предложение баллотироваться на пост губернатора от «Единой России», — ответил Беглов на соответствующее предложение Медведева.

Лидер ЕР заявил, что считает правильным поддержать переизбрание действующего губернатора, и пообещал дать соответствующее поручение. Беглов отметил, что готов работать над развитием города и строить «мегаполис XXI века».

Как сообщало ИА Регнум, Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга в сентябре 2019 года. Он набрал около 65% голосов. За его избрание проголосовали более 700 тыс. избирателей. Явка на выборах составила более 30%.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин провёл встречу с Бегловым. После неё губернатор сообщил, что глава государства одобрил его планы снова идти на выборы, пожелал успехов и рекомендовал больше работать с жителями города.