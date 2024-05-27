Будапешт, 27 мая, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Плакаты на тему «война и мир» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его оппонентами появились на улицах Будапешта в преддверии выборов в Европарламент.

Иван Шилов ИА Регнум

На улицах города появились плакаты, выражающие поддержку Виктору Орбану. Так, портрет премьера Венгрии появился на фоне надписи «мир».

Другой плакат с надписью «остановите войну» сопровождался портретами американского миллиардера Джорджа Сороса и политических оппонентов Орбана.

Плакаты на улицах Будапешта также содержат призыв голосовать за кандидатов от правящей партии «Фидес» («Венгерский гражданский союз») на выборах в Европарламент. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в 2023 году переизбрали председателем правящей партии «Фидес». За его кандидатуру на 30-м съезде политической организации в Будапеште проголосовали единогласно.

В апреле 2024 года в Будапеште также появился плакат с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, изображённой в качестве «хозяйки» оппозиции в Венгрии. На плакате фон дер Ляйен изобразили в окружении экс-премьера Венгрии, его супруги, экс-кандидата в премьеры от оппозиции, мэра Будапешта и юриста Петера Мадьяра. В руках венгерских оппозиционеров находились подносы с таблички: «война», «гендер» и «миграция».

Выборы в Европейский парламент намечены с 6 по 9 июня 2024 года. Партии «Фидес» прочат 11 мандатов в Европарламенте.

Орбан 27 мая заявил, что действия лидеров Европейского союза создают риски начала третьей мировой войны. Политику Брюсселя он назвал «военным психозом». Венгерский политик также раскритиковал попытки ЕС ввязаться в конфликт на Украине. Брюссель, по его словам, не оценивает трезво свои возможности.