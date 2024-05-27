Москва, 27 мая, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда геноцидом, хотя прекрасно знает, сколько ленинградцев погибло от действий немецко-фашистских захватчиков. Об этом 27 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.

Global Look Press / Russian Look

Он напомнил, что Россия направила Германии обращение о признании блокады Ленинграда геноцидом.

«В Германии сказали, что нет, что они так не считают. В то же время они прекрасно знают, какое число жителей Ленинграда погибло в результате действий немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней», — сказал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершённые нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, прежде всего блокаду Ленинграда. Именно такой ответ Берлин дал на соответствующую ноту. Москва осуждает эту позицию, считает её аморальной и вызывающей чувство отвращения, подчеркнула она.

Россия 18 марта потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Соответствующую ноту посольство России в Берлине направило в МИД ФРГ.

Захарова 18 апреля заявила, что руководство Германии за месяц не ответило на указанную ноту. Берлин не сможет уйти от ответа по этому вопросу, Москва продолжит настойчиво и планомерно доводить до общественности правду о преступлениях нацистской Германии, подчеркнула официальный представитель министерства.

В условиях гибридной войны Германия перестала опасаться России и теперь демонстрирует своё истинное отношение к событиям Второй мировой войны. Такое мнение высказал корреспонденту ИА Регнум политолог, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Он отметил, что Германия, потерпевшая поражение во Второй мировой войне, была вынуждена признать свои преступления, однако это не означает, что она признаёт свою вину за эти преступления.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На город сбросили более 100 тыс. фугасных и зажигательных бомб, по мирным районам Ленинграда выпустили 150 тыс. тяжёлых артиллерийских снарядов. Почти 17 тыс. человек погибли при обстрелах, а голод унёс жизни 632 тыс. жителей.