Москва, 27 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза и стало самой быстрорастущей отраслью столичной промышленности, сообщил 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

РИА Новости/Варвара Гертье

«Это самая быстрорастущая отрасль в столице. Предприятия выпускают всё — от масс-маркета до дизайнерской одежды», — отметил мэр.

Собянин добавил, что уход зарубежных брендов дал столичному бизнесу возможность занять свободные ниши.

Кроме того, в топ самых активно растущих отраслей вошли производители электрооборудования (рост в 7,1 раза), машин и оборудования (рост в 5 раз), продуктов питания (рост в 4,8 раза), лекарств и медизделий (рост в 3,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (рост в 2,3 раза).

Как отметил мэр, московская промышленность показывает рекордные результаты. Количество промплощадок превысило 4,2 тыс., а число работников — 725 тысяч.

По итогам 2023 года, заявил Собянин, доля Москвы в общем объёме инвестиций в промышленность России увеличилась до 8,1% (без учёта добывающей промышленности). Большую роль в этом сыграли системные городские меры поддержки, уточнил градоначальник.

Как в мае сообщало ИА Регнум, рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна, которая прошла в «Манеже». По словам Собянина, свою продукцию представили 985 компаний. На мероприятии также подписали соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 млрд рублей — как между российскими компаниями, так и с зарубежными.

В 2022 году сообщалось, что Московские производители одежды увеличили выпуск продукции в 2,7 раза. Так, московские производители, в частности, изготавливают верхнюю одежду, спортивную и школьную форму, одежду для туризма, а также спецодежду.