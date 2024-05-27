Москва, 27 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Днепр» нанесли удары по украинской армии в районах сёл Работино в Запорожской области и Весёлое в Херсонской области, сообщил 27 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия / Павел Волков

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Весёлое Херсонской области», — сообщил Конашенков.

Он уточнил, что украинские войска в результате потеряли за сутки до 40 военных, а также гаубицу Д-30 калибра 122 мм и орудие М119 американского производства калибра 105 мм. Также ВСУ лишились трёх автомобилей.

Конашенков также сообщил, что группировка российских войск «Центр» освободила от ВСУ село Нетайлово в ДНР. Военные российской группировки нанесли удары по ВСУ в районе села Семёновка и посёлка Новгородское и отразили пять контратак в районе посёлка Очеретино, сёл Соловьёво и Уманское. Украинская армия потеряла 335 военных.

В Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» освободили от ВСУ село Ивановка. Также они нанесли удары по украинской армии в районах сёл Невского в ЛНР и Новосадовок в ДНР. Украинские войска потеряли 405 военных.