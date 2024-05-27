Москва, 27 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Группировка «Центр» Вооружённых сил России освободила от украинской армии село Нетайлово на территории ДНР. Об этом 27 мая сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия / Дмитрий Астрахань

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ у Семёновки и Новгородского в ДНР, а также отразили пять контратак украинских войск около Очеретино, Соловьёво и Уманского в ДНР.

В результате этого ВСУ за сутки потеряли до 335 бойцов, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля, отметил военный

«Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области», — рассказал он.

По словам Конашенкова, также российские войска отразили контратаки штурмовых групп ВСУ у Глубокого и Волчанска в Харьковской области

«Суточные потери ВСУ [на этом направлении] составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая Конашенков рассказал, что российские войска освободили село Ивановка на территории Харьковской области. Он уточнил, что ВСУ на данном направлении потеряли за сутки до 405 военных, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

В Минобороны 26 мая сообщил об освобождении населённого пункта Берестовое в Харьковской области. Отмечалось, что ВСУ за сутки потеряли до 285 бойцов и несколько единиц техники, включая две боевые бронированные машины, гаубицу М198, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30 и гаубицу М119.

Конашенков 25 мая сообщил об освобождении российскими войсками села Архангельское в ДНР. Он уточнил, что также российские военные за сутки отразили три контратаки украинской армии около Шумов, Нетайлово и Соловьёво.