Киев, 27 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко.

Известия / Зураб Джавахадзе Алексей Криворучко

В СБУ заявили, что собрали доказательную базу на замминистра, который отвечает за обеспечение российских войск в конфликте с Украиной.

В ведомстве отметили, что заочно предъявили обвинение Криворучко по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Алексей Криворчуко занимает должность замминистра обороны с июня 2018 года. До этого 4 года был гендиректором АО «Концерн «Калашников». Ранее работал в других оборонных и авиационных предприятиях.

Ранее СБУ уже предъявляла заочные обвинения представителям России. 22 мая она выдвинула обвинения продюсеру Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса. В ведомстве заявили, что Бардаш призывал «к захвату Киева и Харькова», а также распространяет антиукраинские заявления в эфирах шоу. В СБУ расценивают это как «информационно-подрывную деятельность».

1 апреля новые обвинения предъявили главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. СБУ обвинили журналистку в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий и оправдании действий России.

В январе стало известно, что СБУ возбудила дело в отношении генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова. Его обвинили в пособничестве «агрессии» против Украины. Помимо этого, правоохранители собирались найти, заблокировать и взыскать в доход Украины иностранные активы, которые могли принадлежать гендиректору КТРВ.