Москва, 27 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Группировка войск «Запад» Вооружённых сил России освободила населённый пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом 27 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Невского в ЛНР и Новосадового в ДНР, а также отразили три контратаки штурмовых групп в районах Нововодяного в ЛНР и Григоровки в ДНР.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей, две 122-мм боевые машины РСЗО «Бастион», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области. В зоне ответственности группировки «Запад» противник за сутки потерял до 285 военнослужащих, две бронемашины, гаубицу М198, гаубицы Д-20, Д-30 и М119.

Также 26 мая Конашенков проинформировал, что группировка войск «Север» продвинулась в глубину обороны противника и отразила контратаку в Харьковской области.