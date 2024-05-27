Прага, 27 мая, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Европейский союз по предложению Чехии ввёл санкции в отношении бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и бывшего руководителя молодёжного отделения ОПЗЖ, продюсера Артёма Марчевского. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Чехии.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Виктор Медведчук

Кроме того, в санкционный список попал чешский портал Voice of Europe. Его назвали инструментом «российской пропаганды», с помощью которого Москва якрбы пытается повлиять на ход выборов в Европарламент. Как следует из сообщения в ведомства в соцсети X, Медведчук и Марчевский являются «пророссийскими бизнесменами». Их внесли в список по обвинению в подрыве украинской государственности.

Отмечено, что введённые ограничения действуют во всех 27 странах ― участницах ЕС.

Принимавший участие в заседании Совета ЕС министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил удовлетворение расширением санкций против России. Он также заявил, что убеждает коллег ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по государствам Шенгенского соглашения, ограничив их только территорией стран, в которых они аккредитированы.

Персональные санкции в отношении Виктора Медведчука, Артёма Марчевского и медиакомпании Voice of Europe Чехия ввела 27 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле прошлого года новые санкции ввела Великобритания. Под ограничения, в частности, попали супруга украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, дочь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара, компания USM Holdings Limited, основателем которой является предприниматель Алишер Усманов.

Власти Украины в 2021 году ввели санкции против тогда ещё народного депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ещё нескольких лиц, граждан Украины и России. Уточнялось, что санкции ввели сроком на три года, на все имущество, которое официально принадлежит Медведчуку и Марченко.