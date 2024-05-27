Москва, 27 мая, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять законопроект о праве признавать нежелательными любые зарубежные организации.

Иван Шилов ИА Регнум

Комитет одобрил пакет проектов об административной и уголовной ответственности за участие в нежелательных организациях. Поправками в кодексы предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова «неправительственная». В результате этого за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, в частности, штраф или лишение свободы.

Законопроект внесли в Госдуму в апреле. Авторами инициативы стали депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Предлагаемые изменения являются одной из дополнительных мер, направленных на защиту прав и законных интересов россиян, национальных интересов, безопасности государства и общественного порядка.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале по решению Генпрокуратуры в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории России, включили организации из Японии, Швейцарии и с Украины. Так, в список попали «Союз за возвращение Северных территорий» (организация, признанная в РФ нежелательной), «Крымско-татарский Ресурсный Центр» (организация, признанная в РФ нежелательной), «Глобальный союз IndustriALL» (организация, признанная в РФ нежелательной).

В апреле 2023 года Минюст включил в перечень нежелательных в России немецкую организацию «Солидарность с гражданским движением в России — Solidarus» (организация, признанная в РФ нежелательной). Немецкая организация, как выяснилось, вмешивается во внутренние дела России, представляя угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности страны.

В мае Минюст также добавил Sota Media в реестр нежелательных в России организаций.