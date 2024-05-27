Владивосток, 27 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Мэра приморского города Большой Камень Рустяма Абушаева, отправившегося в зону спецоперации после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, наградили орденом Мужества.

Telegram-канал Рустяма Абушаева Рустям Абушаев (крайний справа)

«Вчера был награждён государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке», ― написал мэр 27 мая в Telegram-канале.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживает, стойкий тыл, что верит и ждёт каждого бойца домой.

В зону проведения специальной военной операции чиновник отправился в 2023 году. Тогда суд заочно арестовал Абушева и объявил в розыск по делу о мошенничестве. С тех пор Абушаев дослужился до командира отряда «Тигр» и получил несколько наград. Позднее суд отменил постановление о розыске и решение об аресте.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года в отношении мэра Большого Камня возбудили уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве с землёй в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц.

В апреле находящийся в федеральном розыске Абушаев впервые записал видеообращение. Он объяснил, что в настоящее время находится в зоне СВО. Приехать на фронт он решил давно, но острую необходимость почувствовал при проведении мероприятий для семей мобилизованных.

Абушаев не назвал точное место службы, указав лишь на отсутствие связи. Мэр подчеркнул, что по возможности готов выходить на связь с земляками через другие подразделения.