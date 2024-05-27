Майкоп, 27 мая, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в дорожной аварии в Адыгее, сообщили 27 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

МВД по Республике Адыгея

Дорожная авария произошла примерно в 7:30 мск на первом километре автодороги «Обход города Майкопа»: столкнулись автомобили LADA Grantа и ВАЗ-2111. «Грантой» управлял 38-летний житель Майкопа. Как отметили в ведомстве, он допустил столкновение со встречной машиной.

МВД по Республике Адыгея

«В результате происшествия на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров, которые находились в одном из автомобилей», — сообщили в ведомстве.

На участок дороги, где произошло ДТП, направили дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Следователи МВД начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в дорожной аварии в городе Фрязино (Московская область) столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека. Машины отбросило в кювет и они загорелись. Пострадавших доставили в больницу.