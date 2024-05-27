Мадрид, 27 мая, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Власти Испании планируют направить Украине пакет военной помощи на рекордную сумму €1,129 млрд. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.

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27 мая глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках визита в Мадрид встретится с королём Филиппом VI, а также с председателем правительства страны Педро Санчесом. На встрече подпишут двустороннее соглашение по безопасности. По информации источников издания, в пакет помощи включат новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведённых в Испании.

Отмечается, что часть вооружений могут направить на Украину до 30 июня. Немалую часть вооружения производят испанские компании. Их поставку могут отложить до завершения производства. Стороны планируют, что первоначально срок действия соглашения составит два года с возможностью продления до трех лет.

Ранее сообщалось, что власти Испании согласились поставить ракеты Patriot Киеву под давлением со стороны Североатлантического альянса и Евросоюза. Отмечалось, что НАТО и Евросоюз требовали от европейских стран, у которых есть эти системы, поставить их Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, весной схожие соглашения по безопасности Зеленский подписал с Латвией и Нидерландами. 11 апреля стало известно о подписании с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. По условиям документа прибалтийская страна будет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно. Кроме того, Рига берёт на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.

В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с киевскими властями соглашение по безопасности сроком на десять лет. Подписанный документ, по словам Зеленского, включает пункты об оказании военной помощи ВСУ, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине. По заключённому соглашению Нидерланды в 2024 году выделят Украине 2 млрд евро.

23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любое западное оружие не сможет изменить ход специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военные знают своё дело и продолжат успешно выполнять поставленные на СВО цели.