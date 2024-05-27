Тайбэй, 27 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. США собираются продолжать поставки оборонительных вооружений Тайваню. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в ходе встречи с главой администрации острова Лай Циндэ в Тайбэе, которую транслировал местный телеканал «Миньши Синьвэньван».

RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

Маккол напомнил о трёх обязательствах США перед Тайванем согласно закону об отношениях Вашингтона с Тайбэем от 1979 года.

«Во-первых, это обеспечить Тайвань оборонительным вооружением. Во-вторых, сделать так, чтобы будущее Тайваня определялось мирными средствами», — сказал он.

По словам конгрессмена, ещё одним обязательством США является поддержание возможности для противодействия силе или актам запугивания, подвергающим риску безопасность жителей острова.

Он подчеркнул, что Вашингтон отстаивал и продолжит отстаивать эти обязательства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая Маккол заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая якобы свидетельствуют о незаинтересованности Пекина «взять Тайвань мирным путём». По словам конгрессмена, после вступления главы администрации острова в должность китайские военные провели «запугивающие» учения в районе Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 23 мая, что американская сторона серьёзно нарушит принцип «одного Китая» в случае визита конгрессменов США на Тайвань. Он подчеркнул, что КНР против официальных контактов США с Тайванем и против вмешательства американских властей в дела острова.

Глава КНР Ван И 20 мая на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что китайская сторона ценит позицию Москвы по Тайваню. Он также выразил уверенность в том, что Россия продолжит поддерживать Китай в вопросах, которые затрагивают его коренные интересы.