Херсон, 27 мая, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Нижние Серогозы в Херсонской области. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Без жертв не обошлось. По предварительной информации, ранения получили пять человек.

Сальдо также добавил, что прямо напротив Пенсионного фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая ВСУ направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими лицами, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате пострадали 16 человек. Как уточнил Сальдо, медики диагностировали у них контузии и лёгкие ранения.

Всего в микроавтобусе находились 17 человек, один из них погиб. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Днём ранее, 18 мая, украинские войска обстреляли село Раденск в Херсонской области, ранения получили двое мирных жителей. Их госпитализировали с осколочными ранениями. Также украинские боевики обстреляли Новую Каховку, нарушив электроснабжение. Кроме того, удары ВСУ спровоцировали лесной пожар в Алёшкинском округе. Огонь охватил 1 га, пожар потушили к вечеру.