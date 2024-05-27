Кемерово, 27 мая, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Водитель междугороднего автобуса в Кузбассе высадил школьницу на трассе, так как у неё не было денег на оплату проезда. Следователи начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.

РИА Новости/Руслан Кривобок

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что водитель междугороднего автобуса Междуреченск — Новокузнецк высадил школьницу на трассе из-за отсутствия у неё наличных денежных средств для оплаты проезда, при этом отказавшись от безналичной формы оплаты проезда», — сообщила пресс-служба.

Отмечалось, что, по данным из СМИ, ребёнок остался один на остановке без средства связи.

По данному факту в следственном управлении организовали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следователи установят все обстоятельства произошедшего и проверят информацию из СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта в городе Балашове Саратовской области водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаты проезда. По информации прокуратуры региона, водитель автобусного маршрута № 9 высадил 17-летнего подростка на остановке «Горная» за то, что тот не смог расплатиться за проезд. Мужчина толкал юношу и нанёс удар ногой.

5 февраля стало известно, что в Южно-Сахалинске водитель решил не ехать до конечной остановки и высадил девятилетнюю девочку посреди заснеженной трассы. В результате ребёнок оказался за километр от ближайшей остановки, в месте, где не ходил ни один автобус и не было тротуаров для пешеходов. В прокуратуре Сахалинской области организовали проверку по факту инцидента.

31 января в Адыгее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который высадил 15-летнюю школьницу из автобуса в морозную погоду. По данным регионального следственного комитета, 29 января водитель автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар — Новая Адыгея, высадил подростка из автобуса из-за проблем с оплатой проезда.