Париж, 27 мая, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение, объявленное в заморской территории Франции Новая Каледония, отменят 27 мая. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на Елисейский дворец.

ТАСС/Gill Chabaud/ABACAPRESS.COM

Уточняется, что особый правовой режим в Новой Каледонии, где прошли многодневные беспорядки, отменят в 20:00 (21:00 мск) 27 мая. То есть в 05:00 28 мая в Нумеа.

«Президент решил на данный момент не продлевать чрезвычайное положение. Этот срок не будет продлён сверх установленных законом 12 дней», ― сообщили в Елисейском дворце.

По данным радиостанции, ночь на 27 мая в Нумеа и его окрестностях прошла относительно спокойно, однако ситуация остаётся сложной, правоохранительные органы всё ещё пытаются контролировать некоторые районы Большого Нумеа.

Кроме того, в Новую Каледонию прибудут 480 жандармов для поддержания порядка, тем самым общая численность французских сил безопасности на островах достигнет 3500 человек.

Также отмечено, что международный аэропорт будет закрыт для коммерческих рейсов как минимум до 2 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая в столице Новой Каледонии городе Нумеа прошла акция протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на местных выборах. Мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией и беспорядки. По предварительным данным, пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Задержали как минимум 36 человек.

Верховный комиссариат Франции постановил ввести комендантский час в связи со вспышкой насилия. В агломерации Нумеа запретили любые собрания, а на всей территории Новой Каледонии ввели запрет на ношение и перевозку оружия, а также на продажу алкоголя.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 мая созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии и потребовал введения чрезвычайного положения на заморской территории.

Власти Франции 16 мая из-за погромов на острове ввели войска в Новую Каледонию. 23 мая заморскую территорию посетил Макрон. Во время визита он дал политическим партиям островов несколько недель на выработку соглашения по вопросу возможности изменения конституции.