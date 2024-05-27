Ереван, 27 мая, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Армении, по состоянию на 07:55 мск задержали 67 участников протестных акций, перекрывавших улицы и магистрали на территории республики. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе армянского МВД.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

По словам представителя пресс-службы, которые привела «Газета.Ru», все задержанные протестующие не выполняли законные требования полицейских.

В Армении с утра 27 марта начались акции гражданского неповиновения, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая несколько тысяч протестующих в Армении пришли к резиденции Пашиняна. Ранее в этот же день лидер оппозиции Армении, глава движения «Тавуш во имя Родины», архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт (Галстанян) заявил на митинге в Ереване о намерении встретиться с премьер-министром республики. Он также призвал протестующих пойти к резиденции премьера, соблюдая закон и воздерживаясь от провокаций

Замглавы аппарата правительства Армении Тарон Чахоян в ответ на это заявил, что Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче в столице. Он также назвал действия Галстаняна провокацией.

Вечером 26 мая Галстанян анонсировал проведение с 27 мая акций гражданского неповиновения в Армении. Оппозиция республики хочет таким образом заставить правительство страны «считаться с требованием народа».