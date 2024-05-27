Геленджик, Краснодарский край, 27 мая, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны подавили беспилотники, которыми ВСУ пытались ночью атаковать город Геленджик в Краснодарском крае, сообщил 27 мая губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика», — сообщил Кондратьев.

Глава региона уточнил, что силы ПВО подавили все дроны. Обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание в селе Криница, на территории хутора Джанхот украинский дрон упал на деревья, вспыхнул пожар, который оперативно потушили.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил Кондратьев.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России утром 27 мая распространило информацию о 12 дронах ВСУ самолётного типа, уничтоженных ночью над территорией страны.

Над Кубанью сбили четыре БПЛА, над Орловской областью — шесть, один над Брянской и ещё один — над Белгородской областью.