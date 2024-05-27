Орск, Оренбургская область, 27 мая, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Под Орском в Оренбургской области упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Инцидент (С падением беспилотника. — Прим. ред.) произошёл под Орском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что падение БПЛА произошло накануне, 26 мая. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 мая в Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников, который отменили около 06:10 мск. В Липецкой области спустя почти три часа после объявления отменили жёлтый уровень воздушной опасности. Также об опасности атаки БПЛА объявляли в Курской области.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью два украинских БПЛА, ещё один — над территорией Орловской области. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате падения беспилотника погиб сотрудник областной пожарной части, ещё три человека получили ранения. Кроме того, зафиксированы повреждения на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны.