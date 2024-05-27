Воронеж, 27 мая, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Режим воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в Воронежской области, сообщил 27 мая губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили около 02:28 по местному времени (совпадает с мск).

Также в Липецкой области спустя почти три часа после объявления отменили жёлтый уровень воздушной опасности.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата, ещё один — над территорией Орловской области.

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате падения вражеского БПЛА погиб сотрудник областной пожарной части, ещё три человека пострадали. Повреждения получили объекты на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны. Пострадала часть фасада административного здания.