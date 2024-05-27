Брянск, 27 мая, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в понедельник утром, 27 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что беспилотники самолётного типа были уничтожены над Севским и Брасовским районами. В результате падения обломков никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Вечером 26 мая средства ПВО сбили над Навлинским районом Брянской области ещё один вражеский беспилотник.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на понедельник украинские войска атаковали Орловскую область при помощи БПЛА. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате происшествия погиб сотрудник областной пожарной части, ещё три человека пострадали. Повреждения получили объекты на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны. Пострадала часть фасада административного здания.