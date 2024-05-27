Запорожская область, 27 мая, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Расчёт ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Днепр» поразил блиндаж ВСУ вблизи населённого пункта Работино в Запорожской области. Об этом журналистам рассказал старший пилот ударных FPV-дронов с позывным Хазар.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

По его словам, когда пилот разведывательного дрона Mavic находит цель, на позиции сразу же вылетают ударные беспилотники, затем они подлетают и пикируют на цель.

«Бывает очень часто, что ведём свободную охоту по поиску техники или живой силы противника», — добавил Хазар.

Военный подчеркнул, что только на данном участке линии соприкосновения один расчёт использует не менее 40 ударных дронов в неделю. В большинстве случаев удаётся добиться поражения техники и личного состава противника.

Как передавало ИА Регнум, один из российских военнослужащих ликвидировал с помощью дронов свыше 300 солдат ВСУ. По результативности боец превзошёл великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева, на счету которого было более 240 уничтоженных фашистов.

Российские войска расширили контролируемую зону за Работино в Запорожской области. Кроме того, военные продолжают развивать успешное наступление на ореховском направлении в зоне спецоперации, выдавливая противника с занимаемых территорий. Об этом сообщил 26 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.