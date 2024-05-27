Елизово, Камчатский край, 27 мая, 2024, 05:56 — ИА Регнум. На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на территории Елизовского района на глубине около 121 километра.

По данным сейсмологов, в населённых пунктах ощущались толчки силой один-два балла.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая в акватории Авачинского залива Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 5,2. Сейсмособытие случилось на расстоянии 66 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

18 мая землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали у побережья Филиппин с эпицентром в Целебесском море. Подземные толчки зарегистрировали в 326 км к юго-востоку от города Холо, очаг залегал на глубине 528 км.