На Камчатке зафиксировали землетрясение
МЧС: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8
Елизово, Камчатский край, 27 мая, 2024, 05:56 — ИА Регнум. На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на территории Елизовского района на глубине около 121 километра.
По данным сейсмологов, в населённых пунктах ощущались толчки силой один-два балла.
Как передавало ИА Регнум, 11 мая в акватории Авачинского залива Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 5,2. Сейсмособытие случилось на расстоянии 66 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.
18 мая землетрясение магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали у побережья Филиппин с эпицентром в Целебесском море. Подземные толчки зарегистрировали в 326 км к юго-востоку от города Холо, очаг залегал на глубине 528 км.