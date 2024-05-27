Вашингтон, 27 мая, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Между государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном и администрацией Белого дома возникли разногласия на фоне возможной эскалации конфликта с Россией. Об этом в интервью телеканалу CNN 26 мая заявил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

По его мнению, президент США Джо Байден и представители Белого домам, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан, опасаются эскалации конфликта с Россией в случае, если Украина получит разрешение на использование американского оружия для ударов по российской территории. Блинкен же выступает против этих опасений, отметил Дэвис.

Он также предположил, что внутренний конфликт внутри Вашингтона является одной из причин, по которой Соединённые Штаты не спешат снимать для Киева ограничения на применение американского оружия.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Economist заявил, что западным союзникам Украины пора пересмотреть ряд ограничений на использование поставляемой Киеву военной помощи. Эту позицию поддержал глава минобороны ШвецииПол Йонсон, сославшийся на то, что Украина якобы в соответствии с международным правом может наносить удары по территории России в целях самообороны.

Против же выступил ряд европейских политиков, в том числе глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини и канцлер Германии Олаф Шольц. Они подчеркнули, что предоставляемое Киеву оружие должно использовать исключительно в пределах украинских границ, а также чтобы не допустить рисков эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы минобороны Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы праве ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории РФ, назвал подобные заявления опасными. Он подчеркнул, что Запад таким образом провоцирует беспрецедентный виток эскалации. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь призвал судить Столтенберга за подобные высказывания, толкающие мир к катастрофе.