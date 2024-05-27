Донецк, 27 мая, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Достижения российского оператора FPV-дронов превзошли показатели знаменитого снайпера и героя Советского Союза Василия Зайцева. Об этом 27 мая сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на инструктора Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

Он уточнил, что один из российских военнослужащих ликвидировал с помощью дронов свыше 300 солдат ВСУ. По результативности боец превзошёл великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева, на счету которого было более 240 уничтоженных фашистов, пояснил инструктор.

По словам Пиночета, для обучения оператора FPV-дронов необходимо две-три недели, а для подготовки снайпера потребуется минимум шесть месяцев. При этом для выстрела последнему необходимо скрытно занять позицию в зоне боевых действий, замаскироваться, долго наблюдать и после выполнения задачи вовремя уйти. Оператору дронов столько времени не требуется, он может работать на большом расстоянии с достаточно широкой линейкой целей, чем у снайпера. Всё это сказывается на результативности, резюмировал Пиночет.

Как передавало ИА Регнум, в России создали новую модель FPV-дрона «Овод-10». Разработчики заверили, что беспилотник благодаря своей грузоподъёмности, дальности и наличию чувствительной камеры, тепловизора и системы сброса разногабаритных предметов может доставлять грузы на передовую в самых сложных условиях, в любое время дня и ночи, практически независимо от погодных условий.

В зоне специальной военной операции боец Вооружённых сил России увернулся от ударов семи украинских FPV-дронов. Соответствующее видео попало в Сеть 20 мая.