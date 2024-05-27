Шебекино, Белгородская область, 27 мая, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 27 мая обстреляли несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Гладков уточнил, что в результате обстрелов повреждения получили многоквартирный дом и 12 автомобилей в городе Шебекино, а также четыре частных домовладения в Муроме, на территории одного из которых произошло возгорание. Кроме того, зафиксировано повреждение на линии газоснабжения.

«Оперативные и аварийные службы работают на местах. Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток», — добавил губернатор Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, днём 26 мая в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Также в течение суток российские военные уничтожили пять украинских беспилотников, три из которых — в Брянской области и по одном — в Белгородской и Орловской областях.

В ночь на понедельник в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА, в Липецкой области ввели жёлтый уровень воздушной опасности.