Липецк, 27 мая, 2024, 03:34 — ИА Регнум. В Липецкой области в ночь на 27 мая объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Объявлен жёлтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Ранее в ночь на 27 мая опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Воронежской областях. Российские силы противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, до этого средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Брянской и Орловской областей. Как указали губернаторы регионов Александр Богомаз и Андрей Клычков, по предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.