Курск, 27 мая, 2024, 02:43 — ИА Регнум. В Курской области в ночь на 27 мая объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Смирнов отметил, что российские силы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников.

Также опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и отслеживать дальнейшие оповещения на официальных информационных ресурсах правительства Воронежской области и МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 мая средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Орловской области. Ещё один дрон российские военные сбили над территорией Брянской области. Как указали губернаторы регионов Андрей Клычков и Александр Богомаз, по предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого средства ПВО подавили и уничтожили ещё два БПЛА над Брянской областью. Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении двух снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и одного украинского дрона над Белгородской областью.