Вильнюс, 27 мая, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа, возглавляющий страну с июля 2019 года, лидирует во втором туре президентских выборов, набрав 74,43% голосов по обработки данных со всех избирательных участков. Об этом свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии Литвы.

Иван Шилов ИА Регнум Гитанас Науседа

По данным избиркома, за Науседу проголосовали более 36% от общего числа избирателей страны, явка во втором туре составила 49,6%. 13 мая глава государства одержал победу в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой 44,1% проголосовавших избирателей.

Соперница Науседы Ингрида Шимоните получила 24,06% голосов избирателей. Она признала своё поражение, поздравила Науседу со вторым сроком в должности главы государства и добавила, что вернётся к исполнению обязанностей премьер-министра страны 27 мая.

Гитанас Науседа поблагодарил свою соперницу за «корректную борьбу» и заверил, что продолжит прошлый курс Литвы, значительное место в котором занимает поддержка Вильнюсом Украины.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая Литовское национальное радио и телевидение (LRT) сообщило, что власти Литвы решили расторгнуть часть двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией, в том числе денонсировать договоры, связанные с торгово-экономическими отношениями. Позднее глава МВД Литвы Анге Билотайте сообщила, что страны Прибалтики совместно с Польшей, Финляндией и Норвегией намерены создать «стену дронов» на границе с Россией. По её словам, беспилотники будут использоваться для наблюдения за приграничной территорией.