Санкт-Петербург, 27 мая, 2024, 01:11 — ИА Регнум. В аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своём автомобиле на лётное поле перед движущимся самолётом. По факту происшествия организовали проверку, сообщила 26 мая пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полётов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошёл 26 мая. Самолёт рейса Кострома — Санкт-Петербург в это время следовал на стоянку, борт остановился в 50 метрах от автомобиля.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, работник не имел разрешения на управление транспортным средством на территории лётного поля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 марта в аэропорту Пулково спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры. Никто из них не пострадал. Рейс направили другим бортом. Следователи начали проверку по факту инцидента.