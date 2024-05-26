Прага, 27 мая, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Сборная Чехии по хоккею в финальном матче домашнего чемпионата мира одержала победу над сборной Швейцарии. Встреча, проходившая 26 мая в Праге на стадионе «О2 Арена», завершилась со счётом 2:0.

Хоккей

Заброшенными шайбами отметились 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (50’ Томаш Кундратек, Либор Гайек) и форвард «Торонто Мейпл Лифс» Давид Кемпф (60’).

Эта победа на чемпионате мира стала для сборной Чехии первой с 2010 года. Всего на счету чешской сборной семь победных финалов. В матче за третье место сборная Швеции одержала победу над сборной Канады, которая впервые с 2018 года осталась без медалей.

Как передавало ИА Регнум, в турнире не приняли участие сборные России и Белоруссии, которых отстранили от международных соревнований по решению Международной федерации хоккея (IIFH). В Федерации хоккея России (ФХР) подчёркивали, что отстранение команд от участия в соревнованиях является дискриминационным, а подобные решения лоббируются рядом представителей хоккейных федераций стран, боящихся дополнительной конкуренции.