Киев, 27 мая, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России добились определённых успехов в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 мая сообщили в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«На покровском направлении <…> на отдельных участках противник имел частичный успех», — указали в украинском Генштабе.

По данным руководства ВСУ, наиболее сложная ситуация складывается на купянском и покровском направлениях.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал, что российские войска обладают преимуществом в силах и средствах, активно действуют на фронте и добиваются тактических успехов на ряде направлений. Он отмечал, что тяжёлые идут по всей линии соприкосновения. В ЛНР российские военные обладают преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. По словам Сырского, ВСУ отступили к западу от Бердычей, Семёновки и Новомихайловки, напряжённая обстановка сложилась в Запорожской и Херсонской областях.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 мая сообщил, что подразделения российской группировки «Юг» за сутки уничтожили в ДНР до 480 бойцов и пять складов противника. Кроме того, украинские войска потеряли три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.