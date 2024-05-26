Орел, 27 мая, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили над территорией Орловской области украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Клычков уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье вечером российские военные уничтожили в Брянской области один украинский беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что воздушную цель сбили над территорией Навлинского района. До этого средства ПВО подавили и уничтожили ещё два БПЛА над Брянской областью. Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении двух реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и одного украинского дрона над Белгородской областью.

Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга 26 мая сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 41 беспилотник, пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, 32 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».