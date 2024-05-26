Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Орловской области
Орел, 27 мая, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили над территорией Орловской области украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.
Клычков уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.
Как передавало ИА Регнум, в воскресенье вечером российские военные уничтожили в Брянской области один украинский беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что воздушную цель сбили над территорией Навлинского района. До этого средства ПВО подавили и уничтожили ещё два БПЛА над Брянской областью. Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении двух реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и одного украинского дрона над Белгородской областью.
Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга 26 мая сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 41 беспилотник, пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, 32 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».