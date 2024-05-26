Коломбо, Шри-Ланка, 27 мая, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Французского посла в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пактэ обнаружили мёртвым в его резиденции в Коломбо. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе ланкийского министерства иностранных дел.

azpolitika.info Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ

«МИД Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах его превосходительства Жана-Франсуа Пакте», — говорится в некрологе.

Причины смерти 53-летнего посла не уточняются. Семье покойного дипломата окажут необходимую помощь.

По информации ланкийского портала Daily Mirror, тело дипломата обнаружили в его резиденции. Предположительно, он умер из-за остановки сердца. Точную причину смерти посла установит экспертиза.