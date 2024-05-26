Брянск, 26 мая, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье вечером сбили над территорией Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом 26 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Богомаз уточнил, что средства ПВО уничтожили воздушную цель над территорией Навлинского района. В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, ранее днём российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ, сбив около 14:10 мск два беспилотный летательных аппарата над Брянской областью и ещё один — над Белгородской областью. Позднее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении двух реактивных снарядов РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 41 беспилотник, пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, 32 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».