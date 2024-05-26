Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Брянской областью
Брянск, 26 мая, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье вечером сбили над территорией Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом 26 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.
Богомаз уточнил, что средства ПВО уничтожили воздушную цель над территорией Навлинского района. В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Как передавало ИА Регнум, ранее днём российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ, сбив около 14:10 мск два беспилотный летательных аппарата над Брянской областью и ещё один — над Белгородской областью. Позднее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении двух реактивных снарядов РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью.
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 41 беспилотник, пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, 32 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».