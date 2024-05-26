Харьков, Украина, 26 мая, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Описать провал украинских войск в Харьковской области без использования русских ругательств не смог отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя происходящее в зоне боевых действий в эфире украинского телеканала «Прямой».

President.gov.ua

«Они не ожидали, что так плохо, — на украинском языке это даже не так звучит, — отвратительно хреново (сказал он по-русски — Прим. ред.) были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ», — заявил Кривонос.

Российские военные были удивлены, насколько плохо Украина организовала оборону на данном участке фронта, добавил он.

При этом для усиления обороны, по его словам, у ВСУ было несколько месяцев. Этого времени хватило бы на строительство защитных сооружений и уплотнение минных полей, однако ничего сделать не получилось.

Как передавало ИА Регнум, в мае депутат Верховной рады Михаил Бондарь признал, что во время поездки на приграничные оборонительные рубежи украинские чиновники скрыли реальную обстановку от главы киевского режима Владимира Зеленского. Вместо этого ему показали более эффектный в военном плане участок фронта. По его словам, оборонительные линии вблизи украинской границы были сделаны наспех, где-то вообще отсутствовали.

ВСУ возведут новые фортификационные сооружения вдоль всей линии боевого соприкосновения из-за неэффективности прошлых укреплений. Об этом от военных узнало украинское издание «Лига». Заново построят 10 тыс. километров заграждений. По словам украинских военных, в Харьковской области не оборудовали соответствующим образом передовые позиции. Местами встречаются недостроенные фортификации, многие участки до сих пор не защищены от наступления российских войск.