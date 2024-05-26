Мерсин, Турция, 26 мая, 2024, 21:32 — ИА Регнум. В результате ДТП, которое произошло на юго-востоке Турции, по предварительным данным, погибли 11 человек, около 30 получили ранения, сообщил 26 мая губернатор турецкого города Мерсин Али Хамза Пехливан, слова которого приводит телеканал Halk TV.

«Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что, согласно первым данным, 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии (столкновения с участием нескольких автомобилей — Прим. ред.) на автомагистрали», — сообщил телеканал.

По словам губернатора, на трассе Мерсин-Адана столкнулись автобус, направлявшийся в город Диярбакыр на юго-востоке республики, и грузовик, который следовал по противоположной полосе.

Автострада полностью перекрыта для движения в обе стороны. Полиция начала расследование.

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Как передавало ИА Регнум, в апреле в дорожной аварии в городе Малатья в Турции пострадали 15 человек. Автобус на трассе столкнулся с автомобилем и перевернулся. По данным полиции, все пострадавшие — граждане Турции.

В январе пассажирский автобус перевернулся на трассе Кастамону-Ташкепрю в Турции. Губернатор Кастамону Мефтун Далли сообщил, что погибли шесть человек и ещё 33 человека получили травмы.