Киев, 26 мая, 2024, 21:13 — ИА Регнум. На центральной улице Киева — Крещатике произошла массовая драка, сообщает 26 мая украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Крещатике в центре Киева идёт массовая драка», — говорится в сообщении.

Причины не указываются.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая стало известно о массой драке в Одессе. Украинские СМИ писали, что инцидент произошёл в курортном районе Аркадия, в драке участвовали гражданские лица и военнослужащие. Что именно стало причиной драки, в точности неизвестно.

На Украине наблюдается системный кризис, который заставляет жителей сопротивляться власти, отмечал в беседе с ИА Регнум руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Жители страны устали от действий киевского режима, популярность власти падает, а умирать на фронте никто не хочет, добавил эксперт.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступают сообщения о многочисленных попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию Украины. Многие из этих попыток кончаются трагедиями.