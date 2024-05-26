Запорожье, Запорожская область, 26 мая, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Российские военные ударили по аэропорту временно оккупированного Киевом города Запорожья, заявил 26 мая депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов, передаёт украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Магомедов опубликовал кадры разрушенного здания аэровокзала. Другие подробности депутат не привёл.

Киевские власти данную информацию не подтверждали. При этом украинские СМИ ранее информировали о взрывах в Запорожье.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о звуке взрыва в городе. Перед этим в Харькове и Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России на данный момент не сообщало об ударах по объектам в этих городах.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.