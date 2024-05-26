Калькутта, Индия, 26 мая, 2024, 20:10 — ИА Регнум. В связи с обрушившимся мощным циклоном «Ремал» жители Бангладеш и Индии были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в более безопасные места, сообщило 26 мая Agence France-Presse (AFP).

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По оценкам AFP, в районах двух южноазиатских республик, которые оказались под ударом стихии, проживает около миллиона человек.

Согласно данным метеорологического департамента Бангладеш, шторм достиг юго-запада страны в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Скорость ветра достигала 120 км/ч.

Метеорологический департамент Индии, в свою очередь, предупредил, что к полуночи 26 мая в стране ожидаются ливни и шквалистый ветер до 120-130 км/ч. Аэропорт города Калькутта приостановил полёты, в некоторых районах этого штата прервано железнодорожное сообщение. Объявлен «оранжевый» уровень угрозы, означающий непосредственную опасность для местного населения.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая тихоокеанский циклон пришёл на Камчатку, в регионе наблюдаются ливни и штормовой ветер. В Сети появились кадры с подтопленными подъездами и попытками горожан противостоять стихии.

Порывы ветра повредили крыши, привели к падению фонарных столбов и деревьев. Пострадали несколько припаркованных машин, а сильный ветер сбивает с ног пешеходов. Управление МЧС по региону ранее предупредило о сильном дожде и порывах ветра до 25-30 м/с, местами до 30-35 м/с.