Лион, Франция, 26 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина днём 26 мая напал с ножом на пассажиров в метро французского Лиона, сообщил интернет-портал actu. fr.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, инцидент произошёл на станции «Жан-Жорес». Четыре человека получили ранения, двое пострадавших находились в тяжёлом состоянии.

Заместитель мэра Лиона Мохаммед Шии на своей странице в X (Twitter) подтвердил ЧП в метро и сообщил, что нападавший задержан сотрудниками полиции.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая мужчина, задержанный полицией Парижа за домашнее насилие, в помещении полицейского участка выхватил пистолет у одного из правоохранителей и открыл стрельбу. Двое полицейских были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Ранения получил и сам стрелявший.

3 февраля на Лионском вокзале в Париже неизвестный напал с ножом на прохожих. Три человека получили ранения, один из них — тяжёлые. Злоумышленник был задержан полицией. Из-за происшествия на некоторое время нарушилось движение поездов на вокзале.

18 января в городе Ангулеме на западе Франции неизвестные совершили нападение на лицей имени Маргариты де Валуа. Один ученик и одна учительница получили лёгкие ранения. Нападавшие применили слезоточивый газ, после чего скрылись с места происшествия.